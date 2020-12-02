3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

02.12.2020 17:03
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, System.String[]

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, engelliliğin yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir konu olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında, engelliliğin bir tercih olmadığını, bu nedenle onların hayatını kolaylaştırmak, sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlayacak projelerle onları mutlu etmenin insanlık vazifesi olduğunu vurguladı.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise "Engelli bireylerimiz, toplumumuzun birer ferdi ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız, engelli olarak doğmak veya sonradan engelli olmak kişilerin kendi seçimi ve isteği değildir. Ama şu an bedensel engeli olmayan herkes her an için bir engelli adayıdır. Bu nedenle engelleri ortadan kaldırmak, bu yönde çaba sarf etmek ve hayatı engelliler adına daha yaşanabilir kılmak duyarlı tüm toplumların ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Dünya Engelliler Günü, Emrah Özdemir, AK Parti, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika


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