Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir; sevgi, saygı ve dayanışmayla bütün engellerin aşılabileceğini söyledi.

Kihtir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerle ilgili toplumsal farkındalığın artmasına ve engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını istediğini dile getirdi.

"Engeller sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılır." ifadesini kullanan Kihtir, "Tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakar ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.