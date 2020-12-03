3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzlenen törene, Vali Şehmus Günaydın da katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başka bir etkinlik yapılmadan sona erdi.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok'un mesajı

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tok, mesajında, engelli vatandaşların ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve toplumsal hayata etkin bir şekilde katılmalarının en doğal hakları olduğunu belirtti.

Engellilerin yaşadığı sorunların herkesin sorunu olduğunu anlatan Tok, sosyal hayatta engelleri ortadan kaldırmaya ve tüm imkanlardan eşit olarak yararlanmaya yönelik çalışmalar olacağını ifade etti.