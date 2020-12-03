3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin sadece bilimsel, teknik ve ekonomik alanlarda sahip olduğu imkanlarla ölçülemeyeceğini, medeni bir toplum olmanın en büyük göstergesinin insana verilen değer olduğunu kaydetti.

Ümit, insanı sevmek ve insana kıymet vermenin Türklerin kadim kültürünün özü olduğuna değinerek, "Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza gösterilen duyarlılık ve hassasiyet çok kıymetlidir. Her sağlıklı insanın bir gün engelli olabileceği gerçeğiyle meseleye yaklaşarak engellilerin hayatını kolaylaştırmak, sosyal, ekonomik ve psikolojik yönlerden onları desteklemek hepimiz için bir gönül işi aynı zamanda bir insanlık görevidir." diye belirtti.

Vali Ümit, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumumuzda yer alan dezavantajlı vatandaşlarımızın ve engelli bireylerimizin, yaşamın her alanına bağımsız ve etkin şekilde katılımlarını sağlamak, diğer vatandaşlarımız için sağlanan tüm fırsatlardan eşit şekilde yararlanmalarına imkan verebilmek için gerekli düzenlemeleri yapmak da sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Bu anlayışla son yıllarda devletimiz tarafından engellilere yönelik çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan istihdam şartları, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmetleri, danışmanlık ve destek hizmetleri gibi birçok hizmet uygulamaya geçirilmiştir."

Bolu'da devlet yardımı alan engelli bireyler hakkında da bilgiler veren Ümit, "Devletimizin son yıllarda sağladığı imkanlarla bugün itibarıyla bin 459 vatandaşımız engelli bakım maaşı almakta, 920 engelli vatandaşımız da kamu ve özel sektörde istihdam edilerek ülkemizin kalkınmasına ve güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Engelli bireylerimiz devletimizin sunduğu bütün imkanlarla bugün sanattan spora, eğitimden siyasete ve daha birçok çalışma alanında üstün başarılar sergilemekte, bizlere de bu minvaldeki çalışmalarımızda önemli ölçüde güç ve ilham kaynağı olmaktadırlar." ifadelerini kullandı