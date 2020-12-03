3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Dolayısıyla Kayseri aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce cumhuriyet meydanında tören düzenlendi. Düzenlenen tören covid-19 tedbirleri kapsamında, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Törene Vali Şehmus Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve engelli dernekleri temsilcileri katıldı. Vali Günaydın ayrıca engellilerle bir süre sohbet etti. - KAYSERİ