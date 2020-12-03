3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03.12.2020 11:43
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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından Engelliler Günü olarak kabul edilen bugünün, engelli bireylerin topluma kazandırılması, yaşam standartlarının daha iyi hale getirilmesi, yaşadıkları sıkıntı ve zorluklara dikkat çekilmesi açısından önemli bir gün olduğunu belirtti.

Tutulmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Engelli bireyler, toplumun ve toplumsal yaşantımızın ayrılmaz birer parçasıdırlar. Engelli bireylerin hayatın her alanında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak, onların yaşamlarını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmek, bu suretle sosyal hayata tam ve etkin katılımlarını sağlamak, sorunlarının çözümünde destek olmak, engellilerimize sevgi ile yaklaşmak herkesin ortak sorumluluğu ve görevidir. Devletimiz sosyal devlet anlayışıyla özellikle son yıllarda 'Erişilebilirlik engelli bireylerin yaşamını doğrudan etkiler, erişilebilirlik herkes içindir.' düşüncesiyle hareket ederek engellilerimize yönelik kapsayıcı uygulamalar yapmakta, onların yaşam kalitelerini yükseltmek, engelsiz bir yaşam ve eşit bireyler olarak toplumsal hayatımızda olabildiğince yer almalarını sağlamak, işgücü ve istihdama katılımlarını artırmak, toplumla bütünleşmelerini temin etmek için olumlu ve sevindirici yasal düzenlemeler hayata geçirmektedir.

Unutmamalıyız ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır. İnsanı hayata bağlayan, yaşama sevinci, gücü ve azmi veren en önemli duygu, sevgi ile hep birlikte el ele vererek, paylaşarak yaşamaktır. Engelli vatandaşlarımıza karşı anlayışlı olmak, her zaman elimizi uzatmak, ihtiyaç ve beklentilerinde yanlarında olmak, sevgi, saygı ve anlayışla yaklaşmak, güzel, ulvi ve anlamı olan bir davranıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engellilerin sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılığın ve bilincin artmasına, farkındalık yaratmasına vesile olmasını temenni ediyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika


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