3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Yelek, mesajında, engellilerin topluma kazandırılması ve hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini belirtti.

Bu günün engelliler konusunda farkındalık oluşturan özel bir gün olduğunu aktaran Yelek, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli konulardan biri, tüm vatandaşlarına ve özelde engelli vatandaşlarına sağladığı imkanlar ve onlara sağladığı destek hizmetidir. Bu nedenle engelli bireyler ile onların ailelerine sağlanan hizmetlerin niteliği ve yaygınlığı, engelli vatandaşlarımızın üretken birey olmalarını da sağlayacaktır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket eden devletimiz, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları ve katma değer üretmeleri için önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam etmektedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."