3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşların hayata daha çok katılmaları, huzur ve refah düzeylerinin artırılması yolunda önemli adımlar atılmasına zemin hazırlayan ve toplum nezdinde farkındalık oluşturulması adına oldukça önemli bir gün olduğunu belirtti.

Tüm engellilerin engelliler gününü en içten duygularla kutladığını bildiren Gürel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ali hedeflerine büyük bir azim ve kararlılıkla koşuyor olmanın gururunu hep birlikte yaşadığımız büyük ve güçlü Türkiye'mizde eğitimden sağlığa, evde bakımdan istihdam ayrıcalığına kadar engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik atılan büyük adımlar semeresini vermiş olup, evlatlarımızın dünyanın her yerinde gösterdikleri üstün başarıları ile adeta azim ve gayret destanları yazarak bayrağımızı gururla dalgalandırıyor olmaları bizler için en büyük onur kaynağıdır."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.