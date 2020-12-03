3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Acar, mesajında, hayatın her alanında bir ve beraber olunan engellilerin varlığının unutulmaması gerektiğini bildirdi.

Engellilerle birlikte yaşanılan hayatı onlara zorlaştırmaktan geri durulması gerektiğini ifade eden Acar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fiziki, biyolojik ya da psikolojik herhangi bir rahatsızlığın oluşturduğu engel sebebiyle gündelik yaşantısında zorluk çeken her vatandaşımızın huzuru ve refahı için hükümetimizin ve bizlerin de gayretleri daima sürecektir. Dünya Engelliler Günü münasebetiyle tüm engelli dostlarımızı yürekten selamlıyor, yalnızca bugün değil her gün beraber olduğumuzu ifade ediyorum."