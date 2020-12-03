3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, Engelliler Günü'nün, engelli vatandaşların yaşadığı sorunları aşabilmesi, hayat standartlarının yükseltilerek topluma kazandırılması ve bu alanda toplumsal hassasiyetin üst noktalara taşınması için önemli bir gün olduğunu belirtti.

Devletin, engelli vatandaşların sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları için yasal düzenlemeler yaptığını ve hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli vatandaşların çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilmeleri imkanı sağlandığını ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Hiçbir engelin seçim olmadığını, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini hatırlatarak, engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu özel günde toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan bütün engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, sevdikleriyle beraber mutlu, huzurlu yarınlar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."