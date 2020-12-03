3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Şarkışla Atatürk İlkokulu Özel Eğitim öğrencileri ve öğretmenleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Atatürk ilkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencilerinden Yarensu Akdağ ve Tolga Çelik öğretmenleriyle Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve Kaymakam Mehmet Erdem'i makamlarında ziyaret etti.

Günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektiren Erdem, Oğuz ve Ergen, öğrenciler çeşitli hediyeler verdi.