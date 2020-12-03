3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Rasim Arı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Becel, mesajında, engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yaşanılabilir hale getirilmesinin, çağdaş toplum düşüncesinin bir parçası olduğunu belirtti.

Tüm insanların birer engelli adayı olduğuna işaret eden Becel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılmalarını sağlamak ve toplumun bir parçası olduklarını hissettirmek lütuf değil, büyük bir erdemliliktir. Engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılmaları ve toplum içerisinde kendilerine yer bulmalarının ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir kazanım olacağı unutulmamalıdır. Onların hayatlarını kolaylaştırmak; geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, üreten mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bakanlıklarımızca birçok düzenleme yapılmıştır. Engelli vatandaşların hiçbir zorluğun esiri olmaması, bir kenarda beklememeleri ve mücadelelerine devam etmeleri, hepimizin gayretiyle mümkündür. Engelli vatandaşlarımızın bu özel gününü kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ömürler dilerim."

Belediye Başkanı Arı ise engellilerin sorunlarına sahip çıkmanın, bir insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu kaydetti.

Engellilerin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermelerinin toplumu daha da güçlendireceğini belirten Arı, mesajında, "Engellilerimize sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu düşünce ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizde yaşayan tüm engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.