3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Ağrı'da İŞKUR İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çağrı merkezinde çalışan engellilere çikolata ve karanfil dağıtıldı.

Çağrı merkezini ziyaret eden İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven, engellilerle sohbet edip sıkıntılarını dinledi.

Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, çağrı merkezinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 400 kişinin çalıştığını söyledi.

Merkezde 9 engellinin de istihdam edildiğini belirten Güven, "Bu çağrı merkezi ilk kurulduğu zaman İŞKUR'un destek, teşvik ve katkılarıyla adım adım büyüdü. Bugüne kadar burada çalışan personelin hepsi ilk önce İŞKUR'un destekleriyle faydalanıyor ve daha sonra firmanın bünyesinde çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.