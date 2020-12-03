3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında, bu günün engelli bireylerin hayatını anlamak için empati kurmaya vesile olacağını belirtti.

Engelli annelerinin zorlu hayatına dikkat çeken Vali Erin, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmak, onların yüklerini paylaşmak, yollarını açmak için gösterdiğimiz çabadan nasibini alması gereken bir diğer kesim de hiç şüphesiz engelli çocuklarımızın fedakar anneleridir. Tek korkuları engelli yavrusundan önce ölmek olan bu annelerimiz, 'Ben ölürsem yavruma kim bakar' diyerek büyük bir kaygı yaşamaktadırlar. Engelli yavrusunu, Allah'ın kendisine verdiği bir hediye olarak bağrına basan bu fedakar anneler, görmeyene göz, konuşamayana dil, yürüyemeyene ayak olmanın ne demek olduğunu en iyi bilen insanlık abideleridir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimizin sıkıntılarını anlamamıza, kendimizi onların yerine koyarak empati kurmamıza, engelli bireylerin dezavantajlı durumları hakkında farkındalık oluşmasına vesile olmasını diliyor, hayatlarını engelli yavrularının eğitim ve bakımına vakfeden tüm annelerimizi saygıyla anarak, sağlık ve huzurlu ömürler temenni ediyorum."