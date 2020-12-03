3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir farkındalık günü olduğunu bildirdi.

Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediyesi olarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Engelsiz bir kent yaratma hedefiyle gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran Tanrıkulu, "Edirne Belediyesi sosyal ve halkın belediyesi olarak çok uzun zamandır engeliler ile ilgili çok güzel işler yapıyoruz. Tüm çalışmalarımızda engelliler ile ilgili dernekler, engelli bireylerin aileleri ve engelli kardeşlerimiz ile hareket ediyoruz. Edirne'mizin de bütün noktalarda engelliler ile ilgili neler yapılması gerektiği ile ilgili birlikte karar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşların yanında olduklarını toplu taşıma araçlarının engelli vatandaşların kullanımına uygun dizayn edildiğini belirten Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Biz kenti yönetirken engelli bireylerimize pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Biliyorsunuz Edirne Belediyesi olarak, Engelsiz Yaşam Merkezi'miz var. O Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde öğrencilerimiz vardı ama bu pandemi sürecinde ulaşım çok yoğun olduğu için ara verdik. Bu arada Engelsiz Yaşam Merkezi'nin tadilatını gerçekleştirdik. Bu zor zamanlar geçtikten sonra Engelsiz Yaşam Merkezi'miz çok daha iyi hizmet vermeye başlayacak. Edirne Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduk. Tekerli sandalyeler temininden, evlerinden rahatça çıkabilmesi için rampalara kadar onların hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizin birçok noktasında akülü engelli araç şarj noktalarımız var. Onların da bakımlarını düzenli aralıklarla gerçekleştiriyoruz."

.