3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kentteki engelli bireyler ile ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde ailelere çiçek takdim eden Çöl, engelli gençlere de hediyeler verdi.

Çöl, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, misafirperverliklerinden dolayı ailelere teşekkür ederken, ihtiyaç durumunda bir telefon kadar yakın olduklarını ifade etti.

Engelli bireyler ile aileleri de ziyaretlerinden dolayı Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e teşekkür etti.