3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, pandemi sürecine kamu kurumu yetkilileri ile vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi.

Erdoğan, dernek binasında yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nün bir farkındalık günü olduğunu dile getirdi.

Pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz engelliler bundan daha farklı boyutta etkilendik. Esnek çalışma uygulaması olmasına rağmen bazı özel ve kamu kurumlarında engellilere ve kronik rahatsızlıkları olan çalışanlara gerekli kolaylığın sağlanmadığına dair şikayetler geliyor. Biz kurum yetkililerinden ve iş yeri sahiplerinden bununla ilgili anlayış bekliyoruz. Bir de kaldırımlara araç park eden vatandaşlarımızdan ve kaldırımlara eşya koyan esnaflarımızdan da biraz anlayış bekliyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunu unutmamak gerek. Her an başımıza bir kaza gelip engelli olabiliriz. Bize engel olmayın."