3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan "Erişebilirlik Seferberliği" kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde belge almaya hak kazanan 2 firmanın temsilcisine belgelerini verdi.

Yazıcı, valilik makamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu yılki temanın "Erişebilirlik" olarak belirlendiğini kaydetti.

Bu doğrultuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından umuma hizmet veren bina, kaldırımı, otopark, durak, kent parkları gibi açık alan ve toplu taşıma araçlarının denetlendiğini aktaran Yazıcı, denetleme kurulunun bugüne kadar 8 kuruma erişebilirlik belgesi verdiğini, 42 kurumda da tadilat ve iyileştirme çalışmaları takip ettiğini bildirdi. ???????

Komisyon kararı ile erişebilirlik belgesi almaya hak kazanan 2 firmaya, belgelerini veren Yazıcı, tüm engellilere engelsiz, erişilebilir, sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu günler diledi.

Törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen, Erişilebilirlik Birimi Komisyon Üyesi Umut Yıldız ile belge alan firma temsilcileri yer aldı.