3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Muhsin Kar, mesajında, engelli bireylerin herkese sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri ve eşit şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için üniversite olarak "Engelsiz Kampüs" parolasıyla çalışmalarını tüm yerleşkelerde sürdürdüklerini belirtti.

Bu bağlamda yaptıkları çalışmalar ve başvuru neticesinde, tıp ve İslami ilimler fakültelerinin, engelli vatandaşlarla ilgili "Mekanda Erişim" konusunda yapılan düzenlemelerle Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu 2020 Engelsiz Üniversite Bayrak Ödüllerinde "Turuncu Bayrak" adayı olmaya hak kazandığını aktaran Kar, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, üniversitemiz tıp fakültesi binasına, Niğde İli Erişilebilirlik Denetleme ve İzleme Komisyonu tarafından, engelli dostu yapısı ve yaşam alanları dolayısıyla 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi. Mevcut binalarımızda engelsiz yaşamı destekleme konusundaki fiziki iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor ve yeni projelerimizde de bu yöndeki çalışmalara azami hassasiyet gösteriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, tüm engelli vatandaşlarımızın sorunlarının ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyor, mutluluk, huzur ve esenlikler temenni ediyorum."