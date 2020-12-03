3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karataş, mesajında, engelli olmanın bir seçim olmadığını vurguladı.

Herkesin engelli adayı olduğunu hatırlatan Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizi biz yapan kolumuz, gözümüz, kulağımız değil, kalbimizdir. Onların ve ailelerinin zorlu ve sıkıntı yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve onları bir nebze bile olsa mutlu etmek hepimizin görevidir. Bizler çok şükür ilçemiz genelinde bulunan engelli kardeşlerimiz için yapılması gereken birçok hizmetleri sunmaktayız. Bütün engelli kardeşlerimin engelliler gününü tebrik eder. Sevgilerimi sunuyorum."

Belediye personelleri ayrıca ilçedeki bazı engelli bireyleri ziyaret ederek günlerini kutladı.