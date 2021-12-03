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3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03.12.2021 10:02
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Şeker, mesajında doğuştan veya daha sonra çeşitli nedenlerle gerçekleşen engelli olma halinin her insanın başına gelebilecek bir durum olduğunu belirtti.

Engelli olmanın asla bir kusur olmayıp yaşama ve topluma katılmaya da bir engel olmadığını vurgulayan Şeker, " Bu nedenle engelli kardeşlerimizin eşit vatandaşlar olarak toplumsal yaşama tam olarak katılmaları, ayrımcılığa maruz kalmamaları, fırsat eşitliğinden yararlanarak eşit bireyler olarak haklarını tam ve eksiksiz olarak kullanabilmeleri büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve hiç kimseye muhtaç olmadan hayatlarını en iyi şekilde sürdürmeleri konusunda katkıda bulunmanın herkesin insanlık görevi ve toplumsal sorumluluğu olduğunun altını çizen Şeker şunları kaydetti:

"Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum ve engelsiz bir gelecek için AK Parti iktidarları ile ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda çok önemli düzenlemeler hayata geçirilmiş, engelli bireylerimizin sosyal ve ekonomik hayata katılarak toplumla bütünleşmeleri ve işgücüne katılmalarını sağlamak adına çok önemli adımlar atılmıştır. Bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve her türlü haktan en iyi şekilde yararlanabilmelerini sağlamak ve sıkıntılarını çözmek için çalışmalar hız kesmeden devam edecektir. Tüm engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlar, aileleri ve sevdikleriyle beraber sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri dileğiyle selam ve sevgilerimi sunarım."

Ayrıca Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Güneyyurt Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Arı, KMÜ Rektörü Prof.Dr. Namık Ak, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı yayınladıkları mesajlarla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladılar.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika


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