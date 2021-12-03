3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, engellerin sevgi ve hoşgörüyle aşılabileceğini belirtti.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için adımlar atıldığını aktaran Aksal, "Engellerin sevgi ve hoşgörü ile aşılabileceğinin bilincinde 'engelsiz' bir dünya oluşturmak için birlik ve beraberlik içerisinde yaşamı kucaklamayı temenni ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın mesajı

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arpacı, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık gününün, dünyayı herkes adına daha kapsayıcı hale getirmek ve bu amaçla harekete geçmek açısından önem taşıdığını belirtti.

"Engelsiz bir dünya" hedefine ulaşmak ümidiyle tüm engelli bireylere ve ailelerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam temennisinde bulunan Arpacı, şunları kaydetti:

"Dünya Engelliler Günü'nde, kimseyi geride bırakmadan herkes için sürdürülebilir, kapsayıcı ve adil bir gelecek inşa etmemiz gerektiği bilinciyle ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' sözünü şiar edinerek Milli Eğitim camiası olarak engelli öğrencilerimiz için titizlikle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Çünkü engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz.

Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan özel bireylere karşı sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum."