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3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03.12.2021 12:41
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve Malatya Baro Başkanı Onur Demez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve Malatya Baro Başkanı Onur Demez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Baruş, mesajında, engelli vatandaşların sosyal hayata entegre edilerek, yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin medeni toplum olmanın göstergesi olduğunu belirtti.

Devletin ve yerel yönetimlerin, engelli çocuk ve gençlerin eğitim imkanlarından yararlanması, engelli vatandaşların özel ve kamuda istihdam edilmesi yönünde reform niteliğinde iyileştirmeler yaptığını aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Toplum olarak engellilerimize bakışımızdaki değişimi gerçekleştirmek, zihinlerimizdeki ve kalplerimizdeki engelleri kaldırmak, engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerin sağlamak, bir gün her birimizin engelli hale gelebileceğini düşünerek onların yaşamlarının kolaylaşmasına yardım etmek hepimize düşen toplumsal bir görevdir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise engelli vatandaşların insan onuruna yakışır şekilde hizmet almalarını sağlamayı, becerilerini geliştirmeyi, sosyal hayata uyumlarına ilişkin hizmetleri yapmayı ve istihdamlarına katkıda bulunmayı öncelikli görevlerimizden biri olarak gördüklerini belirtti.

Şehri engelliler için kolay ve yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek için yoğun bir gayret gösterdiklerini bildiren Gürkan, "Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil her zaman tüm vatandaşlarımızı, engellilerin sorunlarına daha duyarlı olmaya ve sorunlarının giderilmesi yönünde yürütülen çalışmalara destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da mesajında her bireyin engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek sorumluluğu taşıması gerektiğini bildirdi.

Son 20 yılda engellilerin yüzünü güldürecek birçok projeye imza attıklarını aktaran Çalık, "Gerçekleştirdiğimiz reformlarla büyük mesafeler kat ettik. Sosyal politikalarımızın eksenine insanı yerleştirdik ve insanın memnuniyetini esas aldık." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise mesajında hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli vatandaşların, spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılar elde ettiklerini kaydetti.

Malatya Baro Başkanı Onur Demez ise mesajında, hukuk düzeninin içinde engelli bireylerin sosyal ve iş hayatına katılımını sağlamaya yönelik birçok yeniliği barındırdığını aktardı.

Demez, kanunların, işyerlerinde çalışan işçi sayısı, engelli çalışanlara özel sosyal sigorta düzenlemeleri, koruyucu önlemler, çalışma saat ve koşulları gibi birçok düzenleme içerdiğini ifade etti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika


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