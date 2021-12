3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, özel öğrencilerin gösterileri büyük beğeni aldı.

Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılabileceğini söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal farkındalığın artmasına vesile olması temennisini dile getiren Bekarlar, "Bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyorum. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz ise Milli eğitim camiası olarak engellilik ve engeli olan bireyler konusunu, sosyal bir duyarlılık ve sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Özel bireylerin karşılaştıkları tüm sorunların toplumsal bir karşılığının olduğu gerçeğinden hareketle, onlara karşı tüm engellerin yıkılması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Nitekim onların karşılaştığı sorunlar, sadece onları ve ailelerini değil, toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Bu sorunlara çözüm getirirken her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu bilinciyle hareket edilmesi ve çalışmaların bu bilinçle yürütülmesi önemli bir husustur. Zira engeli olan ya da olmayan her birey, aynı hayatı paylaşmakta ve aynı şeylere ihtiyaç duymaktadır."

Programda, özel öğrencilerin sunduğu, ritim gösterisi, şiir okuma, kaşık gösterisi ve bağlama dinletisi katılıcılardan büyük beğeni aldı.

Öğrencilerin gösterileri, ayakta alkışlandı.