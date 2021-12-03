3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Gümüşhane'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Gümüşhane Kültür Merkezinde organize edilen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en büyük sosyal devleti olduğunu söyledi.

Devletin bütün kurumlarıyla özel gereksinime ihtiyaç duyanların yanında olduğunu belirten Taşbilek, engellilerin topluma entegre olmaları, sosyal, ekonomik ve eğitim sorunlarının giderilmesi için büyük çaba sarf edildiğinin altını çizdi.

Çeşitli el sanatları örneklerinin yer aldığı serginin açılışının da yapıldığı etkinlik, çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.