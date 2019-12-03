Son Dakika Haberleri: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

6 saat önce

Iğdır'da, Yeşil Iğdır Engelliler Spor Kulübü ile Iğdır Engelsiz Yaşam Derneğince "Engelleri Aşmak İçin Bir El de Siz Uzatın" yürüyüşü düzenlendi.

Iğdır'da, Yeşil Iğdır Engelliler Spor Kulübü ile Iğdır Engelsiz Yaşam Derneğince "Engelleri Aşmak İçin Bir El de Siz Uzatın" yürüyüşü düzenlendi.

Kars Caddesi'nde ellerinde buluşan engelliler, Türk Bayrağı ve farkındalık oluşturmak için yazdıkları pankartlarla Atatürk Caddesi'ne yürüdü.

Yeşil Iğdır Engelliler Spor Kulübü sporcusu Garip Samançiği, yürüyüşün sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki engellilerin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Tek isteğimiz, engellilerin sokağa rahat çıkacağı ortamın yaratılması adına gerekli düzenlemenin yapılmasıdır." dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Atatürk Caddesi, Iğdır, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:13 Kaynak: AA
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