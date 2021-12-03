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3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ GELENEKSEL EMPATİ PROGRAMI - Son Dakika

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ GELENEKSEL EMPATİ PROGRAMI

03.12.2021 19:04

Bahçelievler'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Empati Etkinliği düzenlendi -Bahçelievler'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Empati Etkinliği gerçekleştirildi.

Bahçelievler'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Empati Etkinliği düzenlendi

-Bahçelievler'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Empati Etkinliği gerçekleştirildi. Engelli bireylerin yaşadığı zorluklara empati yapılmasının amaçlandığı programda Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, tekerlekli sandalyeye bindi ve yaşanan zorlukları deneyimledi.

Bahçelievler Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel bir programa ev sahipliği yaptı. Engelli bireylerin dünyasına kapı açan 'Empati' etkinliği düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak hayata geçirilmesi planlanan etkinliğin amacı engelil vatandaşlar ile empati kurmak. Toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen program kapsamında 5 alanda özel gösteri düzenlendi. Engelli bireyler bu yarışmalarda tüm hünerlerini gösterdi.

UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bahçelievler Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışı Yarensu Kekeç isimli engelli öğrencinin müzik eşliğinde resim çizimi ile başladı. Yeteneğiyle dikkat çeken öğrenci çizdiği resmi ile büyük alkış aldı. Bahçelievler Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Ramazan Sincar'ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği programda Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, günün önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 'Engelsiz bir Bahçelievler için" birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Başkan Bahadır, 'Engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunları belirlemek ve uzun vadeli çözümler geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz' dedi.

Engelli vatandaşların toplumla iç içe olmasını hedefleyen bir anlayış benimsediklerini belirten Bahadır, "Sadece 'Down Sendromlu' gençlerin çalıştığı Sempatik Cafe'mizi hizmete aldık. Bu çalışmamız ile kardeşlerimizin hem sosyelleşmelerini sağlıyoruz hem de onlara katkı sunuyoruz?? dedi.

?'HERKES BİR GÜN ENGELLİ OLABİLİR"

Belediye Başkanı Dr Hakan Bahadır, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüzü kutluyorum. Az önce de söylediğim gibi sizler için çalışmaktan mutlu oluyoruz. Bu size verilmiş bir lütuf değil yapılması gereken yıllardır dünyada özellikle Avrupa standartlarında yapılması gerekenin geç de olsa Türkiye'de yapılmasının verdiği bir mutluluktur. Bir farkındalık oluşturmak ve o farkındalığı bugün de devam ettirebilmek. Sadece bir gün değil her gün sizin yanınızda olduğumuzun bilincindeyiz. 'Herkes bir gün engelli olabilir veya engelli adayıdır' cümlesi çok doğru. İşte bunları yapan bir irade var arkadaşlar. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce engellilerimizin çoğu evlerde hapis gibiydi. Yanlış anlamayın bu kelimeyi hapis derken dışarı çıkamıyordu. Neden kaldırımlar ona göre değildi, belediye otobüsleri ona göre değildi, metrolar ona göre değildi, uygunluk yoktu. Şehirde uygunluk yoktu. Bahçelievler'de uygunluk yoktu. İstanbul'da uygunluk yoktu. Türkiye'de uygunluk yoktu. Türkiye de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan engellilerin kabul edildiği ve engellilerin de diğer insanlardan farkının olmadığı, onların da engelsiz vatandaşların yararlandığı haklardan yararlanmasının şart olduğu, sosyal devletin bir sonucu oluşturdu" dedi.

'ONLARIN GÖZLERİNDEKİ PIRILTIYI GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUM'

Yapılan çalışmaları da anlatan Başkan Bahadır, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Eskiden insanlarımız engelli çocuklarını gizliyordu. Ama şimdi çıkarılan yasalarla evde engelli çocuğuna bakana maaş veriyor. Yaşlısını yanında tutana maaş veriyor. Yeter ki 'siz çocuğunuza bakın biz devlet olarak yanındayız' diyor. Bu gerçekten önemli bir farkındalık, bu size bir lütuf değil siz bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz bu annenizin ak sütü gibi size helal olsun. Biz burada ne yapmaya çalışıyoruz, sizlere sosyal hayatın içerisine almaya çalışıyoruz. Bahçelievler belediyesi olarak gençlerimiz için engelli kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Şimdi on branşta faaliyet yapıyoruz. Servislerle sizleri alıyoruz bu o kadar hoşumuza gidiyor ki anlatamam. Burada arkadaşlarımız gözlerinde gördüğümüz o neşe o parıltı inanın ki insana engelliler için çok daha fazla şey yapmamız gerektiğini bize anlatıyor. Ben buradan engellilerle ilgili çalışma yapan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ailelere de teşekkür ediyorum biz onların da sosyalleşmesi için destek veriyoruz. Biliyorsunuz meşhur Sempati Kafemiz var orada down sendromlu arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Onlar da bizim ekip arkadaşlarımız her şeyimiz onlar ben onları orada görünce mutlu oluyorum tedavi oluyorum. Nasıl tedavi oluyorum biz onlarla beraber olunca, onlarla yemek yiyince onlar bize ne istersiniz diye sorduklarında onlar bizim masamızı temizlediğinde inanın ki ruhumuz tedavi oluyor. Bu dünyada biz halimize şükredelim bu dünyada biz engelli kardeşlerimize bir şeyler yapabiliyoruz? diye konuştu.

BAŞKAN'DAN TEKERLEKLİ SANDALYE EMPATİSİ

Etkinlik kapsamında engelli sporculardan masa tenisi gösterisi izlenildi. Programın en özel anlarından biri ise etkinliğin amacını anlatan 'empati' bölümü oldu. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, tekerli sandalye ile yaşayan bir kişinin duygularını ve zorluklarını daha faza hissetmek için tekerli sandalye bindi. Bir süre tekerlekli sandalye ile yürüyen Başkan Bahadır, "Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Sizlerin karşılaştıkları zorlukları sadece görerek değil hissederek bilmek çabasındayız. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayın Bahçelievler'in neresinde bir zorluk engel varsa bunu hep birlikte aşacağız. Çünkü biz büyük bir aileyiz" dedi.

5 BRANŞTA ÖZEL GÖSTERİLER

Etkinlik kapsamında özel eğitim gereksinimli sporculardan jodo gösterileri izlendi. Ayrıca ağır engelli sporculardan Boccia gösterisi düzenlendi. Programda 5 alanda gerçekleştirilen spor gösterileri Belediye Başkanı ve katılımcılar tarafından tek tek aynı şartlarda deneyimlenerek yaşadıkları zorluklar hissedildi ve topluma anlatıldı. Program birlikte toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile son buldu.

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ GELENEKSEL EMPATİ PROGRAMI
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ GELENEKSEL EMPATİ PROGRAMI
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ GELENEKSEL EMPATİ PROGRAMI
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ GELENEKSEL EMPATİ PROGRAMI

Dünya Engelliler Günü, Bahçelievler, Engelli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ GELENEKSEL EMPATİ PROGRAMI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ GELENEKSEL EMPATİ PROGRAMI - Son Dakika
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