3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Günaydın mesajında, engelli vatandaşların yaşadığı sorunların sadece kendileri ve ailelerinin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğuyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Engelli bireylerin yaşam kalitelerini artırıp sosyal hayata katılmaları konusunda azami gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik ortaya koyduğu eğitim, iş, barınma ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi sosyal devlet olma yolunda önemli bir göstergedir. Son yıllarda ülkemizde her alanda gördüğümüz gelişmeyi, engelli vatandaşlarımıza sağlanan haklar ve hayatı kolaylaştırıcı düzenlemelerde de görüyoruz. Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları katkılar her türlü takdirin üstündedir. Bugün sporda, kültür alanında, bilim hayatında ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarla gurur duymaktayız. Engelli kardeşlerimin desteklenmeleri halinde toplumsal hayata katılım ve başarmak yolunda gösterdikleri gayretlerinden dolayı büyük mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum."