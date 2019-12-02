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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru

6 saat önce

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu mesajında, Dünya Engelliler Günü'nün, toplumda bulunan engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve onların sorunlarını daha iyi anlayabilmek için Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ilan edildiğini belirtti.

Çopuroğlu, AK Parti'nin engelli bireyler için hayatlarını kolaylaştırabilmek ve hayat şartlarını daha iyi hale getirebilmek için birçok kanun teklifini meclise getirip kanunlaştırdığını kaydetti.

Kayseri Şeker Fabrikasından izin

Kayseri Şeker'in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal'daki fabrikalarında çalışan 121 engelli personele 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla izin verildiği bildirildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, fabrikada çalışan engelli bireyleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Akay, hayata engelli kişilerin gözünden bakabilmenin bir zaruret haline geldiğini ifade etti.

İlk olarak zihinlerdeki önyargı engelinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"Kayseri Şeker Fabrikası ailesi olarak onların bu önemli gününde yalnız olmadıklarını ifade edebilmek adına, kendilerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle izinli olarak sayıp, bu önemli günlerinde sevdikleri, aileleri ve bu günün kutlanması gereken tüm alanlarda, duygularına ortak olmayı kararlaştırdık. Tüm engelli kardeşlerimizin bu önemli gününü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz."

Dünya Engelliler Günü, AK Parti, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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