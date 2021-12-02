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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru

02.12.2021 18:20
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, toplumsal duyarlılığın güçlendirmesi ümidiyle tüm engellilere sağlıklı, mutlu ve engelsiz bir yaşam diledi.

Keşan'ı engelsiz bir şehir haline getirmek için çaba harcadıklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Engelli Yaşam Merkezi Projesi, armağan ettiğimiz akülü sandalyeler, Engelli Yaşam Vakfı başta olmak üzere ilgili STK'larla yürüttüğümüz çabalar, 400 engelli öğrencimize KİSEV aracılığıyla verilen eğitim desteği; engelli bireylerimizin yanlarında olduğumuzun güzel birörneğidir. Engellilik; yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, engellilerin bir gün değil, her gün yanında olduklarını belirtti.

Tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkati çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturulmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini aktaran İba, "Engelli vatandaşlarımızın, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri, gurur verici başarılara imza atabilmeleri bizim için mutluluk kaynağıdır. Yaşama sevinciyle hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil, her gün yanındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız. Bu vesileyle engelli vatandaşlarımızın sorunlarına öncelik vermeye, bu sorunların çözümüne ciddiyetle eğilmeye, engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını, her türlü talebini karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Deva Partisi üyelerinden engelliler derneğine ziyaret

Deva Partisi İl Başkanı Kerem Arda ve beraberindekiler, Edirne Engelli Gönüllüleri Derneğini ziyaret etti.

Deva Partisi İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Arda, ziyarette yaptığı konuşmada, engellilerin her zaman hayatın içinde olmalarını arzu ettiklerini belirtti.

Arda, her insanın engelli adayı olduğunu her an hatırlaması gerektiğini, bundan dolayı engelli vatandaşlara her zaman sevgi ve şefkatle yaklaşmak gerektiğini kaydetti.

Dernek Başkanı Serpil Erkenciler de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru - Son Dakika


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