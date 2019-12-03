CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Gündoğdu, mesajında, toplumu oluşturan tüm bireylerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, yaşamları boyunca karşılaştıkları ve karşılaşacakları engelleri kaldırmak, eşit birey olarak hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin temel bir yurttaşlık görevi olduğunu aktaran Gündoğdu, engellilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterilmesi, gerek birey olarak gerekse toplum olarak temel sorumluluk olduğunu kaydetti.

Gündoğdu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımının önündeki engelleri kaldırmak ve engelli yurttaşlarımızın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak bir insan hakları sorunudur. Bu nedenle engelli yurttaşlarımızın ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz kalmaması ve eşit haklara sahip olmaları için gerekli adımların atılması ve engelli yurttaşlarımızın çıkarlarını gözeten politikaların izlenmesi ve uygulanması öncelik olmak zorundadır. Ülkemizde engelli nüfusun yüzde 80'i çeşitli sebeplerle çalışma hayatına dahil olamamaktadır. Bu durum başlı başına bir hak kaybı olup, engelli istihdamının arttırılmasında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir."

-TSO Başkanı Soner Ilık

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, mesajında, engellilerin yaşadığı sorunların tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirtti.

Engellilerin normal bir hayat sürmeleri, toplumsal hayata katılımlarının artırılması, hayat standartlarının yükseltilerek, toplumda hak ettikleri yeri almalarının çağdaş toplum anlayışının da bir gereği olduğunu aktaran Ilık, şunları kaydetti:

"Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın hakları, bu hakların korunarak, toplumsal yaşamdan kopmadan, dışlanmadan, herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan hayatlarını sürdürülebilmeleri, anayasamız ve devletimizin teminatı altındadır. Engelli vatandaşlarımızı, kararlılıklarını yitirmeden amaçlarına ulaşmak için daha çok çalışmaya, hayata bağlılıkları ve azimleriyle herkese örnek olmaya çağırıyoruz. Bizler de engelli vatandaşlarımıza karşı tüm sorumluluklarımızı hatırlayarak, onların hayata aktif olarak katılımlarını sağlamak, eğitimden siyasete, sanattan spora kadar her alanda yer almalarını desteklemek ve teşvik etmek zorundayız."