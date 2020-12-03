"3 Aralık, kutlama değil farkındalık günü" - Son Dakika

"3 Aralık, kutlama değil farkındalık günü"

03.12.2020 19:58

Kütahya Valisi Ali Çelik, Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelliler için Kütahya'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcilerini kabul etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelliler için Kütahya'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcilerini kabul etti.

Dünya Engelliler Günü'nün bir kutlama değil farkındalık günü olduğunun altını çizen Vali Ali Çelik, "Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri geliştirmek için önemli bir gün. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler buradayız. Karşı karşıya kaldığınız her sorun bizim sorunumuz. Sizler için ne yapmamız gerekiyorsa 24 saat hazırız. Vatandaşlarımızdan da çözümlere katkı sunmalarını bekliyoruz" dedi.

"Her alanda destekçiniziz"

Engelli bireylerin yaşamlarını insan onuruna yakışır şekilde sürdürebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları tarafından çalışmalar yapıldığını belirten Vali Ali Çelik, "Devletimiz 'insanı yaratılmışların en şereflisi' olan, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için ciddi anlamda çaba sarf ediyor. Kütahya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz 2 bin 857 engelli yakınına her ay 1 milyon 544 bin TL ödeme yapıyor. 2020 yılı Ekim ayı itibarıyla 43 milyon 190 bin 400 TL ödeme gerçekleştirildi. 2 bin 981 vatandaşımıza engelli maaşı, 214 vatandaşımıza engelli yakın aylığı ödeniyor" diye konuştu.

"Daha iyisi için elimizden geleni yapacağız"

Kütahya'nın engelli erişimi açısından önemli bir mesafe kat edildiğini kaydeden Vali Çelik, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız hızla engelli vatandaşlarımızın kurum içerisinde hizmet alması için fiziki mekanları uygun hale getiriyor. Yeterli mi, yeterli değil. Toplumun her kesiminde, devletin her kurumunda engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları çözebilmek için hem daha fazla bilinçlenme hem de daha fazla düzenlemelere ihtiyaç var. Bizler de bu çerçevede devletimizin sunmuş olduğu imkanlarla daha iyisini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu bizim en büyük sorumluluğumuz" şeklinde konuştu.

Vali Çelik'in konuşmalarının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kütahya'daki engelli bireylere yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Kütahya Belediyesi, İŞ-KUR ve Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne erişilebilirlik belgesi

Ulaşılabilirlik Destek Programı kapsamında, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan Kütahya Belediyesi, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün belgeleri Vali Ali Çelik tarafından verildi.

Vali Ali Çelik'in STK temsilcilerinin talep ve önerilerini dinlediği ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.

Ziyarete; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, bazı daire müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. - KÜTAHYA

3 Aralık, kutlama değil farkındalık günü
3 Aralık, kutlama değil farkındalık günü
3 Aralık, kutlama değil farkındalık günü

Sivil Toplum Kuruluşları, Dünya Engelliler Günü, Engelli, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '3 Aralık, kutlama değil farkındalık günü' - Son Dakika


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