3 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika

3 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

03.12.2020 09:27
3 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

Kasımpaşalı Hodzic, Beşiktaş maçı öncesi DHA'ya konuştu"İki taraf için de zor ve güzel bir maç olacak""İnşallah ben gol atmaya, takım da kazanmaya devam eder" Dünya Engelliler Günü'nde engelli milli sporcular "Engelleri sporla aşıyoruz" mesajı verdi Sporcular çektikleri videolar ile Avrupa ve...

Kasımpaşalı Hodzic, Beşiktaş maçı öncesi DHA'ya konuştu

"İki taraf için de zor ve güzel bir maç olacak"

"İnşallah ben gol atmaya, takım da kazanmaya devam eder"

Dünya Engelliler Günü'nde engelli milli sporcular "Engelleri sporla aşıyoruz" mesajı verdi Sporcular çektikleri videolar ile Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda kazandıkları madalyaları hatırlatarak, 'Engel yoktur asıl engel onları göremeyenlerdir. Fırsat verirseniz biz de varız' diyerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin Engelli milli yelkenci Hüseyin Akbulut: Engellerinizi beyninizde aştıktan sonra başaramayacağız hiçbir şey yoktur

UEFA AVRUPA LİGİ - I GRUBU20.55 Karabağ - M. Tel Aviv20.55 SİVASSPOR - Villarreal FENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürüyor.GALATASARAYSarı-kırmızılılarda Atakaş Hatayspor maçının çalışmaları devam edecek.

BEŞİKTAŞKasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ14.00 Görme Engelli Milli Takımı ile ünlülerden oluşan futbol takımı gösteri maçı düzenleyecek.

TAHKİM VE PFDKTFF Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

- Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL-Euroleague20.00 BK Zenit Saint Petersburg - FenerbahçeenerbahçeKadınlar Euroleague17.00 Arka Gdynia - Fenerbahçe Öznur Kablo

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ13.00 Sistem9 Yeşilyurt - Karayolları

15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Aydın B.Şehir Bld.


Dünya Engelliler Günü, Engelli, Milli, DHA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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