3 arkadaş, ısınmak için yaktıkları kömürden zehirlendi - Son Dakika

BURSA'da Muzaffer A. (26), Yusuf U. (27) ve Yalçın M. (25) isimli 3 arkadaş ısınmak için yaktıkları kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden Yalçın M.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi Mestanlı Sokak'ta meydana geldi. Muzaffer A., Yusuf U. ve Yalçın M. isimli 3 arkadaş, sokaktaki bir metruk binaya girerek, ısınmak için tenekenin içinde ateş yakmaya karar verdi. Tenekenin içerisine koydukları odun ve kömürleri ateşe veren 3 arkadaş bir süre sonra tenekeden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Fenalaşan gençlerden Muzaffer A., dışarıya çıkarak, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 3 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Zehirlenen gençlerden Yusuf U.'nun annesi Ayşe U. yaşananları anlattı. Oğlunun Muzaffer A. ve Yalçın M. ile birlikte çatı işleri yaptıklarını belirterek, "Çatı işleri yapıyorlar. Yağmur ve kar olduğu zaman gitmiyorlar. Biri oğlum diğerleri de elemanlarımız. Gidip kömür almışlar fırından oturuyorlarmış. Kömür yakmışlar, kömürden zehirlenmişler. Zaten kömür insanı mahvediyor. Durumlarının nasıl olduğunu bilmiyorum, ambulansı görünce çıktım" dedi.

Zehirlenenlerden Yalçın M.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.