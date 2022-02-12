3 arkadaş ofiste ölü bulundu! Ekipler tek bir şüphe üzerinde duruyor - Son Dakika

2 gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Yakınları, 3 şahsı aramaya başladı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı.

3'ÜNÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut Abaramak (23), Mustafa Adanmış(18), Haşim Taşkın (50) üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

GAZDAN ZEHİRLENMİŞ OLABİLİRLER

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ofiste çalışma yaptı. Yapılan ilk incelemede ofisten gaz kokusu geldiği ve ölen kişilerin zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"ISINMAK İÇİN TÜP AÇMIŞLAR"

Şefik Abaramak, "Bunlar bizim amcaoğullarıdır. Isınmak için tüp açmışlar. Daha sonra zehirlenmişler. Sabah telefonlara cevap vermemişler. Ofise gelip bakmışlar ki zehirlenmişler. O yüzden bize haber verdiler. Biz de geldik. İki gündür kendilerinden haber alınamamış." dedi.