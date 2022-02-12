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3 arkadaşın cesedi ofiste bulunmuştu! Piknik tüpünden zehirlendikleri ortaya çıktı - Son Dakika

3 arkadaşın cesedi ofiste bulunmuştu! Piknik tüpünden zehirlendikleri ortaya çıktı

12.02.2022 13:37

Kağıthane'de iki gündür kendilerinden haber alınamayan üç arkadaşın ofiste cesetleri bulunmuştu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ölen 3 kişinin ısınmak için piknik tüpüne bağlı ısıtıcıdan zehirlendikleri belirtildi.

İki gündür kendilerinden haber alınamayan üç kişinin yakınları Kağıthane Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1. katında, gençlerin cansız bedenlerini buldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut Abaramak (23), Mustafa Adanmış(18), Haşim Taşkın (50) üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ofiste çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ofiste cesetleri bulunan 3 arkadaşın, piknik tüpünden zehirlendikleri ortaya çıktı

"PİKNİK TÜPÜNE BAĞLI ISITICIDAN ZEHİRLENDİLER"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Şüpheli Ölüm" konusu ile ilgili Kağıthane ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 12.02.2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesinde bulunan bir pasaj içerisindeki ofiste 3 şahsın hayatını kaybetmesiyle ilgili görevlilerimizce çalışma başlatılmıştır. Çalışmaların devamında hayatını kaybeden M.A, M.A ve H. isimli şahıslarından 2 gündür haber alınamadığı tespit edilmiş, ofis içine girildiğinde şahısların cansız bir şekilde yerde yatar vaziyette oldukları görülmüştür. Hayatını kaybeden şahısların ısınmak için piknik tüpüne bağlı ısıtıcıdan zehirlendikleri anlaşılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.

Ofiste cesetleri bulunan 3 arkadaşın, piknik tüpünden zehirlendikleri ortaya çıktı

İKİ GÜNDÜR KENDİLERİNDEN HABER ALINAMAMIŞ

Şefik Abaramak, "Bunlar bizim amcaoğullarıdır. Isınmak için tüp açmışlar. Daha sonra zehirlenmişler. Sabah telefonlara cevap vermemişler. Ofise gelip bakmışlar ki zehirlenmişler. O yüzden bize haber verdiler. Biz de geldik. İki gündür kendilerinden haber alınamamış." dedi.

Ofiste cesetleri bulunan 3 arkadaşın, piknik tüpünden zehirlendikleri ortaya çıktı

Esnaf İdris Aksungur "Sabah kardeşim aradı. Burada üç kişi öldü dedi. Burada Haşim abi vardı. Otuz yıldır burada kalıyordu. Diğer iki kişi de on gün önce memleketlerinden İstanbul'a gelmiş. Burada kalmışlar. Perşembe gününden beri kendilerinden haber alınamayınca akrabaları ofise gelmiş. Üç kişinin cesediyle karşılaşmış. Tüpten zehirlenmişler. Isınmak için tüpü açık bırakmışlar" diye konuştu.

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İstanbul Valiliği, Kağıthane, İstanbul, piknik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 arkadaşın cesedi ofiste bulunmuştu! Piknik tüpünden zehirlendikleri ortaya çıktı - Son Dakika


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