3 arkadaşını öldürüp 'namus meselesi' dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı (2) - Son Dakika

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3 arkadaşını öldürüp 'namus meselesi' dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDI Konya'da, arkadaş olduğu Halil İbrahim Uzun (33) ve Yaşar Baki Uzun (37) adlı kuzenler ile Mehmet Ali Şeflek'i (30) öldüren Yusuf Özyörük (33) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Konya'da, arkadaş olduğu Halil İbrahim Uzun (33) ve Yaşar Baki Uzun (37) adlı kuzenler ile Mehmet Ali Şeflek'i (30) öldüren Yusuf Özyörük (33) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Özyörük, çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:26 Kaynak: DHA
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