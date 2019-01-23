3. Aşama Hafif Raylı Sistem Hattına Bu Gece Enerji Verilecek

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Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza

Annesinin Öldürüldüğüne Şahit Olan 8 Yaşındaki Çocuk, Mahkemede Katilin Kim Olduğunu Açıkladı