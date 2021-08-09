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3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor - Son Dakika

3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor

09.08.2021 10:22

3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor Kayseri'de 1700 yılında dikildiği rivayet edilen 7 ağaçtan 6'sı yıkıldı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1700 yılında dikildiği rivayet edilen ve '7 kardeş' olarak bilinen ağaçlara, halk arasında yayılan 'bu ağacı yakarsan korkuturlar' söyleminden dolayı...

3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor

Kayseri'de 1700 yılında dikildiği rivayet edilen 7 ağaçtan 6'sı yıkıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1700 yılında dikildiği rivayet edilen ve '7 kardeş' olarak bilinen ağaçlara, halk arasında yayılan 'bu ağacı yakarsan korkuturlar' söyleminden dolayı kimse dokunamıyor.

İlçeye bağlı Mollahacı Mahallesi'nde bulunan, 1700'lü yıllarda dikildiği rivayet edilen ve 7 tane olmasından dolayı halk arasında '7 kardeş' olarak bilinen ağaçlardan 6'sı zamana yenik düştü. Mahalle sakinleri ise, halk arasında yayılan 'bu ağaçları yakan olursa korkutulur' söyleminden dolayı ağaçları bulunduğu yerden kaldırmadı.

Mahalle muhtarı Mustafa Gerçek, "Bu ağaç kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1700'lü yıllara dayanıyor. Bu ağaç, ecdadımızdan kalan, 7 kardeş olarak bilinen ve halkımızın tarafından değer verilen ağaçlarımızdır. Bu ağaçlar 2020 yılının başlarında 7 kardeş olarak bildiğimiz ağaçlarımızdan 6 tanesi devrildi. Ancak bir tanesi yaşamaktadır. İnşallah kalan 1 tane ağaç köyümüzün tarihi olarak yaşaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ağaçlara yakan korkutuluyor

Gerçek, "Ben çocukluğumdan beri duyarım. Bu ağaçlardan bir parça alıp yakarsan 'korkuturlar' gibi söylemler büyüklerimiz tarafından dile getirilmişti. Günümüz şartlarında da bu gündemdedir. Şuanda ağaçlar devrilmesine rağmen halkımız tarafından ağaçlar götürülüp yakılmaz. Bu ağaçların böyle bir hikayesi var ama neden böyledir bu bilinmez" dedi.

3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor - Son Dakika


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