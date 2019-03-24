3 Askerin Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada
1 saat önce
Kastamonu'da, üç komando askerinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu
'da, üç komando askerinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kastamonu- İnebolu
karayolu Duruçay köyü mevkisinde otomobille kamyonun çarpışması sonrası otomobil içerisinde bulunan Kastamonu İl Jandarma
Komutanlığı Komando
Bölüğünde görevli Jandarma Onbaşıları Enes Sertkaya, İsmail Doğan
ve Emre Tarlacı yaşamını yitirmişti. Kaza anı ise bir araç kamerasıyla bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntüde Emre Tarlacı yönetimindeki otomobilin kontrolden çıktığı ve kamyona arkadan çarptığı görülüyor. Kazada kamyonun takla attığı, otomobilin ise takla atarak şarampole uçtuğu görülüyor.
OLAYIN GEÇMİŞİ Azdavay
ilçesinden Kastamonu'ya döndükleri sırada Emre Tarlacı idaresindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hamdi Yılmazoğlu (41) yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyonla Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde çarpışmıştı. Kazada otomobilde bulunan Jandarma Uzman Onbaşıları Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, aynı araçta bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon sürücüsü Hamdi Yılmazoğlu ise yaralanmıştı.
(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:11 Kaynak: İHA
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