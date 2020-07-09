3 askerin şehit düştüğü patlama alanı böyle görüntülendi
3 askerin şehit düştüğü patlama alanı böyle görüntülendi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 askerin şehit düştüğü patlamanın meydana geldiği bölge görüntülendi.
3 askerin şehit düştüğü patlama alanı böyle görüntülendi
SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 askerin şehit düştüğü patlamanın meydana geldiği bölge görüntülendi. Ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasındaki patlayıcı maddelerin taşındığı sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit düşerken, 11 kişi de yaralandı. Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiindeki taş ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı alan görüntülendi. Patlamanın meydana geldiği kamyonun paramparça olduğu gözlemlenirken, jandarma, AFAD ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:42 Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › 3 askerin şehit düştüğü patlama alanı böyle görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 19:52 Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 16:05 Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:49 Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi