Son Dakika Haberleri: 3 Astronot Dünya'ya Döndü

3 Astronot Dünya'ya Döndü

2 saat önce

Uluslararası Uzay İstasyonunda 6 aydan fazla devam eden görevlerini bitiren 2 astronot ve 1 kozmonot Dünya'ya geri döndü.

3 Astronot Dünya'ya Döndü, System.String[]
Uluslararası Uzay İstasyonunda 6 aydan fazla devam eden görevlerini bitiren 2 astronot ve 1 kozmonot Dünya'ya geri döndü. Uluslararası Uzay İstasyonunda 6 aydan uzun bir süredir görev yapan NASA'dan astronot Serena Aunon-Chancellor, Rus kozmonot Sergey Prokopyev ve Alman astronot Alexander Gerst, Rus uzay aracı Soyuz ile yerel saatle 11.02'de Kazakistan'ın güneybatısındaki Jezkazgan şehrine iniş yaptı. Kapsüldeki 3 mürettebat, kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Astronotların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Uluslararası Uzay İstasyonu ekibi uzayda 197 gün geçirdi. NASA'dan Serena Aunon-Chancellor ve Rus kozmonot Sergey Prokopyev'in ilk görevleri olduğu öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Yılda Uçak Bileti Fiyatlarına Yolcu Başına 3 Euro Güvenlik Ücreti Eklenecek Türkiye Beşik Gibi Sallanıyor! Yalova'dan Sonra Erzincan'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

"Rusya'da Sosyalizmin Yeniden Kurulması Mümkün mü" Sorusuna Putin, Tek Cümlelik Yanıt Verdi Rusya Lideri Putin, Ne Zaman Evleneceğine İlişkin Soruya Esprili Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:39:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Astronot Dünya'ya Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]