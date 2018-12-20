Son Dakika Haberleri: 3 Astronot Dünya'ya Geri Döndü

3 Astronot Dünya'ya Geri Döndü

2 saat önce

- 3 astronot Dünya'ya geri döndüMOSKOVA - Uluslararası Uzay İstasyonunda 6 aydan fazla devam eden görevlerini bitiren 2 astronot ve 1 kozmonot Dünya'ya geri döndü.

- 3 astronot Dünya'ya geri döndü

MOSKOVA - Uluslararası Uzay İstasyonunda 6 aydan fazla devam eden görevlerini bitiren 2 astronot ve 1 kozmonot Dünya'ya geri döndü.
Uluslararası Uzay İstasyonunda 6 aydan uzun bir süredir görev yapan NASA'dan astronot Serena Aunon-Chancellor, Rus kozmonot Sergey Prokopyev ve Alman astronot Alexander Gerst, Rus uzay aracı Soyuz ile yerel saatle 11.02'de Kazakistan'ın güneybatısındaki Jezkazgan şehrine iniş yaptı. Kapsüldeki 3 mürettebat, kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Astronotların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Uluslararası Uzay İstasyonu ekibi uzayda 197 gün geçirdi. NASA'dan Serena Aunon-Chancellor ve Rus kozmonot Sergey Prokopyev'in ilk görevleri olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:58 Kaynak: İHA

NASA, Güncel
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