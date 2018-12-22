3. Avrasya Fetva Meclisi Toplantısı"

Din İşleri Yüksek Kurulunun ev sahipliğinde düzenlenen 3. Avrasya Fetva Meclisi Toplantısı sonuç bildirgesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından açıklandı.

Din İşleri Yüksek Kurulunun ev sahipliğinde düzenlenen 3. Avrasya Fetva Meclisi Toplantısı sonuç bildirgesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından açıklandı.



Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantının Erbaş tarafından açıklanan sonuç bildirgesinde, dünyanın değişik bölgelerinde Müslümanlara uygulanan ve yer yer soykırım boyutuna varan insanlık dışı baskı ve zulüm politikalarının asla kabul edilemeyeceği belirtildi.



Bildirgede, "Meclisimiz, uluslararası toplumu insanlık değerlerini savunmaya ve inancı ne olursa olsun her insanın temel hak ve özgürlüklerine kavuşup bunları kullanabilmesi için etkin rol oynamaya çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Bazı İslam ülkelerinde devam eden iç savaş görünümündeki çatışmaların Müslümanları derinden yaraladığına ve üzdüğüne dikkat çekilen bildirgede, İslam ülkeleri yöneticilerinin bu çatışmaları sonlandırmak ve ardından yaraları sarmak için gayret sarf etmesinin dini ve insani bir görev olduğu vurgulandı.



İslamofobi tehlikesine de dikkati çekilen bildirgede, İslamofobi endüstrisinin ürettiği İslam karşıtı tutumların dünya barışına gölge düşürdüğü ve Müslümanlara karşı bir nefret suçu oluşumuna zemin hazırladığı ifade edilerek, bu insanlık ayıbıyla mücadelenin bütün insanlığın ortak görevi olduğu aktarıldı.



Müslüman toplumlarda fetvanın, baştan itibaren benimsenen bir usule tabi olarak geldiğine işaret edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:



"Bu bağlamda her bölgede genel olarak belli bir mezhep çerçevesi esas alınmakla birlikte gerektiğinde yine belli bir usul doğrultusunda bütün fıkıh mirasından da istifade edilerek çözümler üretilmiştir. Fıkhi ihtilafların rahmet olduğu gerçeği, bu istifadenin esas saiki olmuştur. Bununla birlikte özellikle günümüzde gerek bireysel gerek kurumsal düzeylerde fetva verilirken bazı yöntem yanlışları yapılmaktadır. Bunların başında konuyla ilgili özel delilleri göz ardı ederek sadece külliyat-ı şeriaya ya da külli kaidelere dayanarak fetva vermek, fıkıh-ahlak bütünlüğünü göz ardı etmek, fıkıh mirasından rastgele seçimlerde bulunmak ve fetvanın muhtemel sonuçlarını hesaba katmamak gelmektedir."

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