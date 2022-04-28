3 AY CAMİYE DÜZENLİ GELDİ, BİSİKLET KAZANDI - Son Dakika
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3 AY CAMİYE DÜZENLİ GELDİ, BİSİKLET KAZANDI

28.04.2022 12:57
3 AY CAMİYE DÜZENLİ GELDİ, BİSİKLET KAZANDI

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Muzaffer Çavuş Vakıf Camii imamı Arif Macit'in başlattığı uygulamayla 3 ay boyunca düzenli camiye gelen Eyüp Furkan Yıldırım (6) bisiklet kazandı.

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Muzaffer Çavuş Vakıf Camii imamı Arif Macit'in başlattığı uygulamayla 3 ay boyunca düzenli camiye gelen Eyüp Furkan Yıldırım (6) bisiklet kazandı. Müftülüğün de desteğini alan Macit, Kadir Gecesi'nde 90 çocuğu bayram harçlığıyla sevindirdi.

Şehitler Mahallesi Muzaffer Çavuş Vakıf Camii'nde görev yapan imam Arif Macit, 3 aylar başlangıcında 'haydi çocuklar camiye, namazımı kılıyorum, hediyemi alıyorum' sloganıyla çocukları camiye çekmek için çalışma başlattı. Hayırseverlerin desteğiyle kurduğu mini marketle camiye gelen çocuklara hediyeler veren Macit, 3 ay süreyle onlara puanlar verdi. Camideki etkinlik ve kurslara katılımlarıyla puan alan öğrenciler, Kadir Gecesi'nde ödüllendirildi. En yüksek puanı alan Eyüp Furkan Yıldırım'a bisiklet hediye edilirken, aldıkları puanlara göre 90 çocuğa da bayram harçlığı verildi.

Arif Macit, 3 aylara özel camimizde açmış olduğunuz mini marketle çocuklara hediyeler dağıttık. Özellikle 3 ay boyunca camiye gelen çocuklara müezzin arkadaşımla birlikte puan verdik. Birinci olan öğrencimize sürpriz olarak bisiklet hediye ettik. Diğer öğrencilerimize bayram haçlığı takdim ettik. Çocuklarımızın anne babalarına teşekkür ediyorum. Eyüp Furkan hem ana okuluna devam etti hem de camimize geldi. Tatillerde namazını camimizde kıldı. Hal ve hareketlerine müezzin arkadaşla birlikte puanlamamız sonucu hediyeyi hakketti, kendisine teşekkür ediyorum. Yine camimize bekliyoruz dedi.

İmam Arif Macit'le çocukları camiye kazandırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen camii müezzini Yusuf Demirtaş, Çocuklarımız camiyi sevdi. Biz de Kadir gecesinde onlara bir hediye verelim dedik. Güzel bir program oldu. Desteklerini esirgemeyen bütün hayırseverlerden Allah razı olsun diye konuştu.

Bisiklet kazanan Eyüp Furkan Yıldırım'ın babası Hasan Yıldırım ise, Çocuklarımıza böyle bir fırsat tanıdıkları için mahallemizin cami imam ve müezzinine çok teşekkür ederim. Çocuklarımıza internetten uzak farklı aktiviteler sundular. Oğlum birinci oldu, çok gururluyum. Çocuklarımızı camiye alıştırdı, Kur'an ahlakıyla yetiştirdiler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun ifadelerini kullandı.

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Bisikletliyle aracın çarpışma anı kamerada Bisikletliyle aracın çarpışma anı kamerada 28 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı 28 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 AY CAMİYE DÜZENLİ GELDİ, BİSİKLET KAZANDI - Son Dakika


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