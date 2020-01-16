3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
6 saat önce
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu adli makamlarınca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan hakkında 3 ay hapis cezası ile aranan E.K. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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