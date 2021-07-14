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3 ay komada kalan 15 Temmuz gazisi "yine giderim" dedi - Son Dakika

3 ay komada kalan 15 Temmuz gazisi "yine giderim" dedi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:36

3 ay komada kalan 15 Temmuz gazisi "yine giderim" dedi 15 Temmuz gazisi; 3 ay komada, 8 ay yoğun bakımda kaldı, 15 ameliyat geçirdi, "Yine olsa hiç düşünmeden yine giderim" dedi 15 Temmuz gazisi;

3 ay komada kalan 15 Temmuz gazisi "yine giderim" dedi

15 Temmuz gazisi; 3 ay komada, 8 ay yoğun bakımda kaldı, 15 ameliyat geçirdi, "Yine olsa hiç düşünmeden yine giderim" dedi

SİVAS - 15 Temmuz gazisi; 3 ay komada, 8 ay yoğun bakımda kaldı, 15 ameliyat geçirdi, "Yine olsa hiç düşünmeden yine giderim" dedi.

15 Temmuz gazisi Erol Sönmez, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde İstanbul'da bulunan Sönmez, evde oturduğu sırada sosyal medyada darbe söylentilerini duyarak ailesiyle birlikte şu anki 15 Temmuz şehitler köprüsüne gitmişti. Keskin nişancı tarafından kolundan ve omuzundan vuruldu. 3 ay komada, 8 ay yoğun bakımda kaldı. Toplamda 15 ameliyat geçirdi.

"Herkes vatan için koşturuyordu"

15 Temmuz Gazisi Erol Sönmez, hain darbe girişiminin 5. Yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı. Darbe söylentilerini duyar duymaz dışarını çıktığını belirterek, "Memleketim Sivas'ı sevdiğim için son 4 senedir koşa koşa gelmekteyim. O gün sosyal medyada darbe olduğu söylentileri haberi geldi. Ben internette genelde doğru haberler olmadığı için pek inanmadım. Eve gidip televizyonu açtığımda Genelkurmay Başkanımızı rehin aldıklarını öğrendim. Daha sonra hazırlık yaptım dışarı çıkmak için inanamadım. 1970 doğumluyum 51 yaşında olduğu için 1980 darbesini iyi kötü biliyorum, hatırlıyorum. 15 Temmuzda da olamaz böyle bir şey diyerek hazırlık yapıyordum. O esnada Cumhurbaşkanımız da meydanlara davet ettiği için daha da çok cesaretlenip dışarı çıkmak için hazırlanıyordum. Dışarıya baktığımda abim, kardeşim, yeğenim, komşum hep beraber onlara sorduğumda 'nereye gidiyorsunuz?' diye dediler ki 'köprüye gidiyoruz' dediler. Bende 'bekleyin bende geliyorum' dedim. Yürüyerek kendi imkanlarımızla köprüye doğru gittik. Köprüye yaklaştığımızda gaz bombası attılar. Gaz bombasının kokusu bana parfüm gibi geldi. Çok kalabalıktı bebek arabasıyla gelen mi dersiniz, küçük çocuklar, ihtiyarlar, kadın, erkek herkes vatan için koşturuyordu" dedi.

Önce kolundan sonra omzundan vuruydu

Sönmez, bir keskin nişancının önce kolundan daha sonra da omzundan onu vurduğunu söyleyerek, "Barikata geldiğimde polis arkadaşlarımız dedi ki siz geçemezsiniz, geçerseniz ölürsünüz dediler. Dedim ki biz buraya ne için geldik. Vatan elden gidiyor, 'Suriye gibi mi olalım' dedim baktı ki baş edemiyor bizimle buyurun o zaman geçin dedi. Barikatı açtılar o esnada kimse kimseyi tanımıyor 3 kişi önde 8 kişi arkada olmak üzere kol kola barikattan içeri tankların önüne doğru gittik ama yağmur gibi kurşun geliyor öyle böyle değil keskin nişancı artı tankların önünde helikopterden devamlı ateş ediyorlar. Bir ara önümdeki arkadaş yere düştü ayağından vurulduğunu gördüm kendisinin ama haberi yok hissetmemiş o düştükten sonra aradan bir 10 saniye sonra kolumdan vuruldum. Daha sonra yüzbaşı olduğunu öğrendiğim keskin nişancı beni önce kolumdan ondan sonra omuzumdan vurunca yere düştüm" diye konuştu.

3 hafta komada, 8 ay yoğun bakımda kaldı

Sönmez, darbe girişiminden sonra 3 hafta komada, 8 ay yoğun bakımda kaldığını ve 15 ameliyat geçirdiğini belirterek, "Yere düştükten sonra önümdeki 3 kişi geldi benim üzerime yattı. Dedim ne yapıyorsun gitsene ben vurulmuşum dedim 'abi sen o kadar kurşun yedin gerisini de ben yiyeyim' dedi. O sırada bağırıyorlar yaralımız var gelin fakat gelmelerine de izin vermiyorlar o kadar kurşun yağmuru var ki. Keskin nişancılar ambulanslara, şahıslara, kurtarmaya gelenlere bile ateş ediyorlar. Bir şekilde beni ambulansa yetiştirdiler. Ambulansa aldıklarından pantolonumdan başlayıp gömleğime kadar kesip poşete koydular. O esnada ambulanstaki arkadaşlar 'acaba biz bunu Numune Hastanesine mi götürsek yetiştiririz yoksa FSM hastanesine mi götürsek yetiştiririz' diye konuştuklarını hatırlıyorum. FSM Hastanesine götürdüklerini hatırlıyorum. Hastaneye geldik ambulansın kapısını açtıktan sonra ben gitmişim. 3 hafta komada, 8 ay yoğun bakımda ve 15 ameliyat geçirdim. Son 2 seneye kadar tedavi görüyorum bu pandemiden dolayı biraz tedaviye ara vermek zorunda kaldım. Kolum felç oldu kaldı. Kolay değil 5 sene geçti. Derseniz ki 'yine gider misiniz bu şekilde kaldınız' kesinlikle ama kesinlikle hiç düşünmeden giderim, düşünenlerinde aklına şaşarım" şeklinde konuştu.

3 ay komada kalan 15 Temmuz gazisi yine giderim dedi
3 ay komada kalan 15 Temmuz gazisi yine giderim dedi
3 ay komada kalan 15 Temmuz gazisi yine giderim dedi
3 ay komada kalan 15 Temmuz gazisi yine giderim dedi

15 Temmuz, Sivas, Darbe, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 ay komada kalan 15 Temmuz gazisi 'yine giderim' dedi - Son Dakika


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