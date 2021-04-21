3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek teknesi oldu - Son Dakika

3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek teknesi oldu

21.04.2021 21:16

3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek teknesi oldu 2 çocuk annesi kadın, ayakkabı boyacılığı yaparak evinin geçimini sağlıyor Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Hatice Kuş, evinin geçimini 3 ay önce aldığı boya sandığından çıkartıyor.

3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek teknesi oldu

2 çocuk annesi kadın, ayakkabı boyacılığı yaparak evinin geçimini sağlıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Hatice Kuş, evinin geçimini 3 ay önce aldığı boya sandığından çıkartıyor. Bazı vatandaşların ayakkabı boyamasını yadırgadığı Hatice Kuş, bütün zorluklara rağmen işini azimle yapıyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Hatice Kuş (42), evinin ihtiyaçlarını karşılamakta ekonomik olarak güçlük çekmeye başlayınca, çareyi ayakkabı boyacısı olmakta buldu. Yaşadığı evin kira ve fatura borçlarını ödeyemeyen Kuş, yaklaşık 3 ay önce satın aldığı boya sandığı ile yaşadığı ilçede ayakkabı boyacılığı yapıyor. Boya sandığını omzuna asarak ilçenin en işlek caddesinde vatandaşların ayakkabılarını boyayan Kuş, boyaya bürünen elleri ile işini her gün umutla yapıyor. İnsanlara muhtaç olmadan ekonomik problemlerini aşmayı amaçladığını söyleyen Kuş'u gören bazı vatandaşlar, ön yargı ile yaklaşırken, bazı vatandaşlar ise destek oluyor. İlk kez kadın bir ayakkabı boyacısı gördüklerini söyleyen vatandaşlar, Kuş'u evini geçindirmek için azimle çalıştığı için tebrik ettiklerini ifade etti.

"Bedava paranın, kendimi acındırmanın peşinde değilim"

Uzun yıllar boyunca engelli olan annesine baktığını ifade eden Hatice Kuş, "Babamdan kalan bin 100 TL yetim maaşım var. Torunumun beyin ameliyatı olması gerekiyordu. Hastane giderleri için kredi çektim. Kredi kesintileri sebebi ile babamdan kalan maaştan ayda 300 TL alabiliyorum. Onu da fırına veriyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden gıda yardımı alıyorum. Onunla da evimin yağ, şeker gibi evimin ihtiyaçlarını alıyorum. Bu işe de çaresizlikten başladım. Sigortalı bir işte çalışırsam babamdan kalan maaş kesilir. Kredi ödemem lazım. Ama az da olsa o para benim garantim. Son çarem bu iş. Ama pişman da değilim. Sonuçta anlımın teri. Bedava paranın, kendimi acındırmanın peşinde değilim. İnsanlara kendimi ispat etmek zorunda değilim" dedi.

"Erkeklerin yüzde 50'si ön yargılı bir bakış açısı ile bakıyorlar"

Bazı insanların kendisini yadırgadığını, ancak para kazanmak için mücadele verdiği için gelen olumsuz tepkilere aldırış etmediğini ifade eden Kuş, "Beni gören bayanlar destekliyorlar. Kadının yapamayacağı iş yok, erkek yapıyorsa kadın da yapar bakış açısı ile bakıyorlar. Ama erkeklerin yüzde 50'si ön yargılı bir bakış açısı ile bakıyorlar. Destek olan da oluyor, ayıplayan da oluyor. Yüz ifadesiyle yadırgayanlar da oluyor. Ama insanların ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Ben ekmeğimin peşindeyim. Bir vatandaş yanımdan geçerken ihtiyaç sahibi olduğumu anladı ama ayakkabısını boyatmak istemedi. Para verdi, ayakkabılarını boyatmak istemedi. Ben bunun ezikliğini hissederek borçlu hissettim ve hak ettiğim parayı almak istedim. Sonra ayakkabılarını boyadım. Doğru olan da buydu" diye konuştu.

3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek teknesi oldu
3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek teknesi oldu
3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek teknesi oldu
3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek teknesi oldu

Türk Lirası, Kocaeli, Kredi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek teknesi oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü radyocu Nihat Sırdar'ın ekip arkadaşı hayatını kaybetti Ünlü radyocu Nihat Sırdar'ın ekip arkadaşı hayatını kaybetti Fatih Terim alınan kötü sonuçlarla ilgili itirafta bulundu: Bu sezon biraz fazla kırılganız Fatih Terim alınan kötü sonuçlarla ilgili itirafta bulundu: Bu sezon biraz fazla kırılganız TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Prittle mi yapıştırdınız! TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Prittle mi yapıştırdınız! Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmeleri ittifak iddialarını alevlendiren Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmeleri ittifak iddialarını alevlendiren Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Fatih Terim'in, ünlü teknik adam Bielsa gibi buz kovasına oturması 'Yeni totem' olarak yorumlandı Fatih Terim'in, ünlü teknik adam Bielsa gibi buz kovasına oturması 'Yeni totem' olarak yorumlandı         
22:46
Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü başlayacak, 3 gün uygulanacak Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü başlayacak, 3 gün uygulanacak         
22:28
Yasak Elma'da veda iddiası! Başrollerden biri diziden ayrılacak Yasak Elma'da veda iddiası! Başrollerden biri diziden ayrılacak         
22:19
Hekimoğlu dizisinin yıldızı Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu'nun başrolü oldu Hekimoğlu dizisinin yıldızı Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu'nun başrolü oldu         
21:43
Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı         
21:21
Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor         
20:38
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı         
20:11
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tam kapanma açıklaması: Tam kapanma önemli bir seçenek, çünkü hastaları kaybediyoruz Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tam kapanma açıklaması: Tam kapanma önemli bir seçenek, çünkü hastaları kaybediyoruz         
19:03
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı         
18:19
Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti         
18:11
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak         
14:59
Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu         
14:37
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 22:51:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek teknesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei