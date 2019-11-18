Son Dakika Haberleri: 3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti
Son Dakika 3. Sayfa 3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti - Son Dakika

3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti.

3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada darp sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Gökhan Çobancı, 25 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Gökhan Çobancı'nın eşi Yağmur Çobancı (32) Yeni Mahalle'deki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği belirtilen kadının cenazesi yakınları tarafından Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü. Çobancı'nın cenazesi otopsiye gönderildi. - HATAY

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:10 Kaynak: İHA
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