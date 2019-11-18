Son Dakika Haberleri: 3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti
Son Dakika Güncel 3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti - Son Dakika

3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti.

3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada darp sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Gökhan Çobancı, 25 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Gökhan Çobancı'nın eşi Yağmur Çobancı (32) Yeni Mahalle'deki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği belirtilen kadının cenazesi yakınları tarafından Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü. Çobancı'nın cenazesi otopsiye gönderildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi
Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 02:44:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]