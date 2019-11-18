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3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:35 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada darp sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Gökhan Çobancı, 25 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Gökhan Çobancı'nın eşi Yağmur Çobancı (32) Yeni Mahalle'deki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği belirtilen kadının cenazesi yakınları tarafından Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü. Çobancı'nın cenazesi otopsiye gönderildi.
(İHA)
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